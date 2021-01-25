وسائل إعلام أميركية: بايدن بصدد حظر قدوم المسافرين من بعض الدول

2021/01/25 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في البيت الأبيض، لقناة الحرة، الأحد، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيعيد فرض القيود على السفر لغير الأميركيين القادمين من بعض الدول.

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