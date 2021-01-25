العراق يجهز المشانق لـ(340) إرهابيا

2021/01/25 | 05:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

ترددت أنباء، أمس الأحد، عن مصادقة رئاسة الجمهورية على اكثر من 340 حكم اعدام صادراً من المحاكم العراقية المختصة، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل.

وأكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية مصادقة الرئاسة على اكثر من 340 حكم اعدام صادرا من المحاكم العراقية المختصة بقضايا ارهابية وجنائية مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية.

وأشار المصدر في تصريح صحفي الى ان هذه المراسيم الجمهورية صدرت وفقا للدستور والقانون من دون الاشارة الى تاريخ المصادقة على هذه الاحكام التي يعتقد ان معظمها ضد المتهمين بتنفيذ او المشاركة في عمليات ارهابية كما لم توضح جنسيات المصادقين على اعدامهم.

وأضاف المصدر الرئاسي ان المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27ل لعام 2016 وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل.

وأشار الى ان الرئاسة لا تزال مستمرة في مصادقة الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى.

وتقدم 70 نائبا عراقيا بطلب لرئاسة مجلس النواب للتصويت على قرار يلزم رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام بحق الارهابيين في السجون.

وقالت عالية نصيف، النائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، إن البرلمان يتجه لتحديد فترة مصادقة رئاسة الجمهورية على أحاكم الإعدام.

وأضافت نصيف في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان هناك «توجهات نيابية نحو إجراء تعديل قانون ليتم بموجبه منح رئاسة الجمهورية مدة 90 يوماً للمصادقة على أحكام الإعدام وبخلاف ذلك يعد مصادقاً عليه وعلى وزارة العدل تنفيذ الحكم خلال مدة اقصاها 60 يوماً».

ودعت النائبة «رئيس الجمهورية إلى نشر مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام الـ 340 التي تحدث عنها المصدر في رئاسة الجمهورية».



واشارت الى ان «الشعب العراقي يتمنى أن يرى في وسائل الإعلام نسخة من المرسوم الجمهوري المتضمن المصادقة على أحكام الإعدام ليشعر بأن العدالة تحققت، كما أن نشر المرسوم يعزز ثقة الشعب العراقي برئاسة الجمهورية خصوصاً بعد أن طال انتظار تنفيذ أحكام الإعدام».

يشار الى ان منظمة العفو الدولية قد صنفت العراق عام 2019 كخامس دولة في العالم في عدد الاعدامات التي نفذت فيه.

وكان العراق شهد في 11 نوفمبر الماضي تنفيذ حكم الإعدام شـــــنقا بحق 21 مدانا بتهم تتعـــلق بالإرهاب حيث تم التنفيذ في سجن الناصرية المركزي عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية من بينهم مرتكبي جرائم تفجيرات .

معروف ان تنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور العراقي يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات دولية مناهضة لهذه العقوبة.

ويتهم القانون العراقي كل من ارتكب بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأعمال القتل العمد والتفجيرات بـ»الإرهاب» في ظل نشاط تنظيمي القاعدة و»داعش» بالبلاد.



ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد المنفذ بحقهم أحكام الإعدام إجمالا في البلاد منذ ذلك الوقت.

إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل صدور العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4612)، موضحة إنه تضمن عدداً من المراسيم‏ والقرارات والانظمة والتعليمات التي صادقت عليها رئاسة ‏الجمهورية، ضمنها قرارات تجميد اموال الارهابيين».

وقالت مديرة دائرة إعلام الوزارة هيفاء شكر محمود ‏‏إن «العدد تضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (43) لسنة2020، وتعليمات رقم (2) لسنة 2020 التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017».

وأضافت، أن «العدد تضمن أيضاً صدور النظام الداخلي لدار الشؤون الثقافية (شركة عامة) رقم (1) لسنة 2020».

وأوضحت، أن «العدد تضمن أيضا قرارات صادرة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين المرقمة (46) و (47) و (48) لسنة 2020».

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