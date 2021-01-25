العيداني و درجال يناقشان الاستعدادات لاستقبال الوفد الخليجي

2021/01/25 | 05:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس واعضاء الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة الاستعدادات الجارية لاستقبال الوفد الخليجي ومباراة منتخبي العراق والكويت في المدينة الرياضية بالبصرة .

وذكر مصدر مطلع ان الاجتماع الذي عقد بفندق شيراتون البصرة، استعرض آخر مستجدات البرنامج الخاص لزيارة وفد التفتيش الخليجي ومباراة العراق والكويت الودية يوم الأربعاء المقبل«.

واضاف :» ان الوزير سيصطحب الوفد الخليجي في زيارة تفقدية للمنشآت الرياضية بالبصرة «.

وكانت بعثة وفد المنتخب العراقي لكرة القدم وصلت مساء السبت الى البصرة تحضيرا للقاء المرتقب مع المنتخب الكويتي في السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب المدينة الرياضية .

إلى ذلك، أعلنت الحكومة المحلية في البصرة عن الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على إعادة تأثيث الفنادق الرياضية.

وقال المحافظ اسعد العيداني إن فنادق المدينة الرياضية الثمانية ستكون جاهزة ومؤثثة بعد أن يتم تعفيرها وتعقيمها بالكامل قبل انطلاق بطولة خليجي 25.

وأضاف أن كافة المشاريع الساندة لمشروع المدينة الرياضية الواقعة على عاتق الحكومة المحلية فيما يتعلق بالشوارع والجسور والطرق المؤدية لها يجري العمل فيها دون أي توقف وستكتمل في موعدها المحدد.

وحول عدم وجود أي إدامة مستمرة للمدينة الرياضية بين العيداني أن الحكومة المحلية تسعى أن تكون هذه المدينة ضمن صلاحيتها ليتم تشغيل شركة خاصة تقوم بإدامة وتهيئتها على مدار العام ووزير الشباب والرياضة متفهم لهذا الأمر وسيسعى لإستحصال الموافقات اللازمة.

وأشار إلى أن الحكومة المحلية ستقوم بنصب شاشة عملاقة خارج أروقة الملعب بالإضافة إلى تأهيل الحدائق الخارجية لتكون مكاناً ترفيهياً للعوائل البصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

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