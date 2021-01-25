"لأكثر من عقد".. منظمة تحمل مقارنة صادمة لتبعات كورونا على الأثرياء والفقراء

2021/01/25 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظّمة أوكسفام لمكافحة الفقر، الاثنين، أنّ أزمة كوفيد-19 تُفاقم انعدام المساواة في العالم، مع سرعة تزايد ثروات الأغنياء وأرجحيّة أن يحتاج الأكثر فقرًا سنوات للخروج من دائرة الفقر.

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