عفرين.. صورة عارية لسوريا وثورتها

2021/01/25 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عفرين اليوم، هي الصورة العارية للكيان السوري وثورته، خالية من أثواب الخطابات الرنانة، وبرعاية إقليمية ودولية معلنة"

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