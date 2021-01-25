فيديو اعتداء مواطن لبناني على شرطي يثير ضجة وقوى الأمن توضح

2021/01/25 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام مواطن بالاعتداء على عنصر في قوى الأمن الداخلي يرتدي بزّته الرسمية، الأمر الذي استدعى بياناً من المديرية لتوضيح ملابسات الحادث.

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