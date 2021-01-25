الأولى في البلاد.. كوريا الجنوبية تعلن إصابة قطّة بفيروس كورونا

2021/01/25 | 08:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية أن قطة أليفة أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء جونغ سيه-غيون.

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