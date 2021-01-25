العراق يطلب مساعدة مالية طارئة من صندوق النقد الدولي

2021/01/25 | 08:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن صندوق النقد الدولي، تلقيه طلب مساعدة طارئة من العراق، مشيرا إلى أن المحادثات جارية بين الطرفين في هذا الإطار.وقال الصندوق في بيان له: “طلبت السلطات العراقية مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع بترتيب طويل الأمد، لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها”.وأضاف: “المناقشات جارية بشأن طلب السلطات للمساعدة الطارئة”.وكان وزير المالية العراقي علي علاوي …

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