الكلابي يكشف حقيقة توليه منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني

2021/01/25 | 08:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداوضح النائب يوسف الكلابي، الاحد، بشأن تكليفه بمنصب نائب رئيس جهاز الامن الوطني، لافتاً إلى أن الحوارمع رئيس مجلس الوزراء بخصوص الأمر لم يرتقي إلى اتفاق.وقال الكلابي في بيان، وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه “انتشرت قبل يومين تسريبات عن تكليفي بمنصب نائب رئيس جهاز الامن الوطني، وحيث ان الامر يحتاج الى توضيح …

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