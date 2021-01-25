4 إعدادات يجب تغييرها قبل استخدام

2021/01/25 | 08:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

استقطبت تطبيقات المراسلة، وعلى رأسها "تلغرام" و"سيغنال" آلاف المستخدمين، في أعقاب ردود الفعل العنيفة والمتخوفة من تحديثات الخصوصية الخاصة بأكثر تطبيقات المحادثة شهرة "واتساب".

وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير، اكتسب تطبيق سيغنال 7.5 مليون مستخدم على مستوى العالم، وفقًا للأرقام التي نشرتها لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني، فيما اكتسب تلغرام 25 مليون مستخدم.

بينما تُظهر البيانات التي تتبعها شركة التحليلات App Annie هبوط واتساب من ثامن أكثر التطبيقات تحميلا في المملكة المتحدة في بداية الشهر إلى 23 بحلول 12 يناير.

على النقيض من ذلك، لم يكن تطبيق سغنال من بين أفضل 1000 تطبيق في المملكة المتحدة في 6 يناير ، ومع ذلك، بحلول 9 يناير كان التطبيق الأكثر تنزيلًا في البلاد، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية

لكن التطبيقين، تمامًا مثل واتساب، لديهما إعدادات مهمة يجب تغييرها قبل البدء في استخدامهما.

ويأتي تطبيق "تلغرام" الذي فاز بعدد كبير من "الهاربين" من واتساب" كمزيج من الرسائل النصية والوسائط الاجتماعية، مع إتاحة تكوين مجموعات غير محدودة تقريبًا، للجمع بين الأشخاص المتشابهين في التفكير.

لكن عند تحميله لأول مرة، يأتي التطبيق بإعدادات مسبق]، حيث وبخلاف كل من واتساب وسيغنال، يقوم تلغرام بتخزين جميع رسائلك ومحتوياتك في السحابة الخاصة به، بحيث يمكنك الوصول إلى كل شيء من أي مكان، باستخدام جميع أجهزتك المختلفة.

لهذا السبب "لن تشعر بالراحة تجاه المعلومات التي تخزنها في حساب تلغرام الخاص بك، لأنها خارجة عن سيطرتك" وفق موقع "فوربس".

قال مؤسس تلغرام، بافيل دوروف، الأسبوع الماضي، ساخرا: "لدينا حوالي 500 مليون مستخدم الآن، وعددهم يزداد، أصبحت تلغرام مشكلة رئيسية لشركة فيسبوك..



سمعت أن لديها قسمًا كاملاً مخصصًا لمعرفة سبب شهرة تلغرام".

ولم يتم تصميم التطبيق لتقديم بديل عن تطبيقات المحادثة الشهيرة، بل تم تصميمه لتمكين المعارضين ومجموعات الاحتجاج من تخزين المحتوى بعيدًا عن متناول السلطات والوصول إلى ذلك المحتوى من أي منصة.

تقول تلغرام إنها سعت إلى تحقيق التوازن بين "سهولة الاستخدام" والأمان، مما يجعل استخدام خدمتها أسهل من منافستها.

لكن كما هو الحال مع واتساب و سيغنال، عند تثبيت تلغرام على جهازك، فإنك تدخل رقم هاتفك وتتلقى رسالة نصية قصيرة لتأكيد أنه رقمك وربطه بحسابك الجديد.

مرة أخرى، مثل الآخرين، إذا قمت بتغيير هاتفك، فما عليك سوى تكرار العملية وإدخال رمز من خلال خدمة الرسائل القصيرة "SMS" واستعادة حسابك.

لكن هناك مشكلة خطيرة، إذا حصل أي شخص على رمز SMS هذا، فيمكنه الاستيلاء على حسابك والوصول إلى المحتوى الخاص بك.

ويقوم المهاجمون بتثبيت تلغرام على أجهزتهم، وإدخال رقمك، ثم محاولة الحصول على رمز SMS الذي تم إرساله إليك.

وإذا نجحت هذه المحاولة، فهذا يوفر الوصول إلى حسابك والتخزين السحابي.

وهناك طرق متطورة لسرقة رموز SMS هذه، بخداع الشبكات لإصدار بطاقات SIM مكررة، أو اعتراض حركة مرور الرسائل القصيرة على الشبكة، أو زرع برامج ضارة على جهازك.

لكن الطريقة الأسهل والأكثر شيوعًا هي إرسال رسالة إليك من حساب صديق تم اختراقه بالفعل.

لكن تلغرام يوفر، تماما مثل سغنال وواتساب، طريقة لمنع حدوث ذلك، حيث يمكنك إعداد كلمة مرور المطلوبة جنبًا إلى جنب مع رمز SMS لتسجيل تثبيت التطبيق الجديد، أي التحقق من هوية المستخدم باستخدام "المصادقة الثنائية" أو "Two Factor Authentication".

وعلى عكس واتساب، يمكن أن يكون هذا رمزًا أبجديًا رقميًا، وليس مجرد رمز PIN، ويمكنك أيضًا إدخال عنوان بريد إلكتروني احتياطي في حالة نسيانه.

تأكد من إعداد رمزك على الفور ضمن "أمان الخصوصية" في إعدادات تطبيقك.

إعدادات الخصوصية لتلغراموالإعداد الثاني الذي تحتاج إلى تغييره هو إعدادات الخصوصية الفعلية الخاصة بك.

لا فائدة من ترك واتساب بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات ثم مشاركة معلوماتك الخاصة مع 500 مليون مستخدم فيتلغرام.

تمامًا كما هو الحال مع واتساب ، يجب أن يكون خيارك الافتراضي هو مشاركة رقم هاتفك والطابع الزمني وصورة ملفك الشخصي مع جهات الاتصال الخاصة بك دون أي شخص آخر.

بنفس القدر من الأهمية، تحتاج أيضًا إلى تحديد من يمكنه الاتصال بك أو إضافتك إلى المجموعات.

وكما هو الحال مع برامج المراسلة الأخرى، يجب عليك أيضًا تأمين تطبيقك برمز المرور على جهازك حيثما كان ذلك متاحًا.

تذكر أن كل المحتوى الخاص بك مشفر ومتاح لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى هذا الجهاز.

تقول تلغرام: "لا يمكننا حمايتك من والدتك إذا أخذت هاتفك غير المؤمّن بدون رمز مرور".

ويقدم تلغرام محادثات سرية، والتي توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف، وإن كان ذلك فقط من جهاز إلى آخر، بين شخصين فقط، لن تتم مزامنتها عبر أجهزة متعددة ولن تعمل مع المجموعات.

يقول تلغرام إنه من الصعب القيام بذلك من الناحية الفنية، على الرغم من أن سيغنال و iMessage نجحا في تنفيذ هذا المستوى من التشفير بشكل لا تشوبه شائبة.

ولبدء محادثة سرية بأمان مع إحدى جهات الاتصال الخاصة بك، انتقل إلى الدردشة العادية مع جهة الاتصال، وانقر على النقاط الثلاث "أندرويد"، أو "المزيد" على iOS ، ثم "ابدأ الدردشة السرية".

سترى الدردشة السرية مؤكدة بقفل بجوار اسم جهة الاتصال وخيار ضبط الرسائل بحيث تختفي إذا كنت تريد أن تكون أكثر أمانًا.

وللتمتع بالأمان عند استخدام تلغرام، قم بتغيير هذه الإعدادات، ولا تحفظ الصور أو مقاطع الفيديو المرفقة بهاتفك إلا إذا كنت تثق في المرسل والوسائط الفعلية، واختر الدردشات السرية عندما تراسل شخصًا آخر، خاصة إذا كانت المحادثة حساسة.

عند تثبيت سيغنال لأول مرة، تمامًا مثل واتساب وتلغرام، يُطلب منك رقمك ويتم إرسال رمز SMS للتحقق من أنه هاتفك.

كانت هذه الزيادة في طلبات رموز الرسائل النصية القصيرة هي التي تسببت في مشاكل لتطبيق سيغنال بعد "النزوح الجماعي" من واتساب، قبل أن تنهار منصة المراسلة نفسها تحت وطأة المستخدمين الجدد.

وتم إصلاح كل ذلك الآن ، ويعمل تطبيق سيغنال بسلاسة مرة أخرى، وفق موقع "فوربس".

على عكس تلغرام وواتساب، فإن رقم التعريف الشخصي للمصادقة الثنائية إلزامي مع سيغنال.

سغنالويمكنك تحديد رقم أو رمز أبجدي رقمي عند تثبيت التطبيق، ويرتبط هذا الرمز بحسابك ويمكن استخدامه لاستعادة بعض معلومات الحساب إذا فقدت جهازك، ولا يتضمن ذلك محتوى الرسائل.

وعلى عكس تلغرام، لا يوجد تخزين سحابي يدعم حسابك في سيغنال رغم أن التطبيق يتمتع بوصول متعدد الأجهزة، إلا أن ذلك محدود بدرجة أكبر وكل جهاز يمثل نقطة نهاية خاصة به.

يذكر أن سيغنال لا يتيح مزامنة الرسائل بين جميع الأجهزة التي تستخدمها، وهذا يعني أنك بحاجة إلى حذف الرسائل في كل مكان.

للإشارة، فإن إعدادات تطبيق سيغنال التي يجب تغييرها، هي: "قفل التسجيل" و "قفل الشاشة".

وقفل التسجيل هو المفتاح الحاسم، وذلك يعني أنك ستحتاج إلى رقم التعريف الشخصي هذا لتثبيت حسابك في سيغنال على هاتفك الجديد، مما يمنع أي شخص من اختراق حسابك.

وإذا استولى شخص ما على حسابك، فلن يتمكن من الوصول إلى سجل رسائلك.

وهذه الخاصية مشابهة لما يتيحه تطبيق واتساب، لكن مع اكتساب سيغنال شعبية متزايدة "سيزداد الخطر" وفق تعبير "فوربس".

بعد هذا الإعداد، يجب عليك ضبط قفل الشاشة باستخدام الأمان البيومتري للجهاز (أي بصمة العين أو الوجه أو الأصبع) أو رمز المرور لفتح التطبيق.

وعلى الرغم من استحواذ سيغنال على مستخدمي واتساب، ما يبرر الحديث الإعلامي المكثف عليه خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن تطبيق تلغرام في النهاية قد يكون الرابح الأكبر من مشاكل واتساب، وفقا لما ذكره موقع "فوربس".

ومعظم المتخصصين في مجال الأمن، يقولون إن سيغنال يتمتع بأفضل فرصة لأخذ مكانة واتساب، نظرًا لأنه أكثر خصوصية وأمانًا، ويتمتع بنفس الوظائف على نطاق واسع.

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