التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية في احد الكهوف بسلسلة جبال مكحول

2021/01/25 | 08:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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باتت وسائط التواصل الاجتماعي بشكل عام وكروبات الواتساب بشكل خاص، المساحة الافضل والاكثر التي يتواجد فيها المثقفون

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