حزب البارزاني ينقلب على عبد المهدي ويهاجم الجعفري: المالكي أكثر صراحة!

2021/01/25 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

ابدى حزب الديمقراطي الكردستاني، مواقف لافتة بخصوص رؤساء الوزراء الذي تعاقبوا بعد عام 2003، معتبرا ان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لم يسع لحل المشاكل مع الكرد رغم قربه منهم، فيما هاجم رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري وامتدح خلفه نوري المالكي.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب نوري شاويس في حوار تابعته /المعلومة/، إن “مشكلة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري أنه لم يكن يؤمن بالدستور العراقي”، مؤكدا أن “الجعفري كان يقول بشكل صريح انه غير راض عن الدستور”.

وأضاف شاويس، أن “رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كان أكثر شخصية صريحة تعامل معها الكرد” رغم الخلافات العميقة التي كانت بين الكرد وحكومة المالكي.

وبشأن عبد المهدي الذي يعتبر الأقرب للكرد أوضح شاويس أن “عبد المهدي كان صديقا للكرد ومتفهما لقضيتهم لكنه لم يخطو خطوة واحدة باتجاه حل المشاكل بين بغداد واربيل ”.

يذكر أن روز نوري شاويس القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني شغل منصب نائب رئيس الوزراء في فترات حكومة الجعفري والمالكي الثانية والعبادي قبل ان يقيله الأخير.



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