لوح بمقاطعة الكرد للانتخابات.. شاويس يكشف عن رسالة لبغداد هي الأولى منذ 2003 

2021/01/25 | 08:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

لوح القيادي البارز بالحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس، بمقاطعة الكرد للانتخابات المقبلة كاحدى خيارات التعامل مع بغداد، فيما كشف عن مضمون رسالة تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2003.

وقال شاويس في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الوفد الكردي الذي زار بغداد (برئاسته) التقى بجميع الأحزاب والكتل والقيادات السياسية واوصل اليهم رسالة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003″، مبينا أن “التجربة الطويلة غير المفرحة مع بغداد هي التي دفعتنا للتحدث بصراحة”.

وأضاف شاويس، أن “خيارات الكرد ستكون عديدة للتعامل مع بغداد”، موضحا أن “من بين تلك الخيارات قضية الانتخابات” في تلويح صريح بخصوص مقاطعتها.

وأشار شاويس الى أن “إقليم كردستان العراق يسلم شركة سومو 250 الف برميل نفط يوميا”، معتبرا أن “يقول خلاف ذلك فهو “يشوه الحقائق” على حد قوله.



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