جعفر البطاط يودّع قيادة الشرطة الاتحادية بنداء لاسلكي للمنتسبين (فيديو)

2021/01/25 | 08:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خاطب قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، قيادة الشرطة الاتحادية بكل قطعاتها، بنداء لا سلكي، فيما دعاهم إلى التعاون مع قائد الشرطة الجديد.



وذلك قبل خروجه من المنصب.

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وأظهر مقطع مصور بثته قيادة الشرطة الاتحادية، تابعه "ناس"، (25 كانون الثاني 2021)، توديع البطاط لمنتسبي الشرطة الاتحادية عبر أجهزة اللاسلكي، حيث قال، "أقدم شكري وتقديري لكم لما بذلتموه من جهود كبيرة لنصرة العراق وتحرير أرضنا من دنس داعش الإرهابي، واطلب من الجميع التعاون مع الأخ القائد الجديد اللواء صالح العامري لرفع علم الشرطة الاتحادية والعراق عالياً".

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