هجوم الطيران يفتح ’مغارة’ الملف الأمني أمام الكاظمي: تحركات بريئة أم تصفية حسابات؟

2021/01/25 | 08:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز شكل التفجير الانتحاري الأخير الذي هز العاصمة العراقية بغداد، تحولاً مفاجئاً، في الوضع الأمني، والسياسي، عقب غياب دام عدة سنوات للانتحاريين عن مناطق العاصمة.وشهدت العاصمة بغداد، تفجير انتحاريين اثنين نفسيهما، في ساحة الطيران، بمنطقة الباب الشرقي، مما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 142 شخصاً، في حدث هو الأبرز خلال الشهر الأول …

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