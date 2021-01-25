2021/01/25 | 08:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن التحاليل أكدت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ بتلقي العلاج.وقال الرئيس الرئيس المكسيكي البالغ من العمر 67 عاما على “تويتر”، يوم أمس الأحد “كعادتي أنا متفائل”.وأشار أوبرادور إلى أن وزير الداخلية سيكون مسؤولا في فترة غيابه عن عقد المؤتمر الصحفي الصباحي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).