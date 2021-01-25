جدل وانقسام بشأن قانون إعادة منتسبي الدفاع والداخلية بعد القراءة الثانية

2021/01/25 | 08:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أروقة مجلس النواب خلال الأيام الماضية، جدلاً وانقساماً في الرؤى بشأن قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الذي تمت قراءته قراءة ثانية في ج...

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