2021/01/25 | 08:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاحد، بإستضافة وزيري الكهرباء و النفط، فيما لوح بإقالتهما....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلويح برلماني بإقالة وزيري الكهرباء والنفط العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلويح برلماني بإقالة وزيري الكهرباء والنفط العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).