وفد برلماني برئاسة الحلبوسي يبدا زيارة للكويت

2021/01/25 | 08:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، إلى الكويت في زيارة رسمية....

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