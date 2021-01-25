قتلى بين صفوف داعش بضربة جوية استهدفت إحدى الكهوف في جبال حمرين

2021/01/25 | 08:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية على في جبال مكحول.

وقالت الخلية في بيان، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، تفيد بوجود خلية إرهابية في سلسلة جبال مكحول، وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي فجر هذا اليوم ضربة جوية استهدف خلالها إحدى الكهوف الموجودة داخل السلسلة الجبلية".واضافت انه "سيتم اعلان اعداد القتلى من العناصر الإرهابية بعد وصول القوات الامنية الى المكان المستهدف".

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