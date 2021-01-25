مقتل 5 أشخاص بينهم إمرأة بإطلاق نار في مدينة أميركية

2021/01/25 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد قائد شرطة مدينة "إنديانابوليس" الأميركية، ان 5 أشخاص قتلوا بينهم إمرأة خلال إطلاق نار في المدينة ليلة أمس.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فان 5 أشخاص من بينهم امرأة حامل قتلوا بإطلاق نار مساء أمس الأحد في مدينة إنديانابوليس الأميركية، حيث أفاد قائد شرطة المدينة بان الحادثة تمثل "مستوى جديدا من الشر"، فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه به.

واكتشف رجال الشرطة ضحايا الجريمة بعد أن تم استدعاؤهم للتحقيق في تقارير عن إصابة شخص بإطلاق نار في شمال شرق المدينة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن سلطات إنفاذ القانون تحقق فيما إذا كان مطلقو النار حصلوا على الأسلحة بشكل غير قانوني.

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