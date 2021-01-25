2021/01/25 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصحمل النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، القيادة العامة للقوات المسلحة والعمليات المشتركة مسؤولية ماحصل من خروق امنية مؤخراً، محذرا من انتقال الاعمال الارهابية التي حصلت في صلاح الدين الى بغداد نتيجة عدم الانتباه والضعف الامني الحاصل.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “الخروق الامنية الاخيرة التي حدثت في صلاح الدين وبغداد وحتى ديالى تتحمل مسؤوليتها قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة”.واضاف ان “هناك ضعف امني في جميع المناطق وماحدث من خروق امنية مؤخرا دليل على ذلك، حيث استشعر جميع المواطنين الضعف الامني الحاصل في هذا الملف”.وبين ان “ماحصل من خرق امني في الدور هو امتداد للهجمات السابقة التي حدثت في الاسحاقي والجلام والفرحاتية وسيد غريب ويثرب وقد ينتقل الى بغداد، خاصة ان هناك عدم انتباه لما يحصل من خروق امنية متكررة في صلاح الدين وحتى ديالى التي تعاني يوميا من عمليات ارهابية”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البلداوي: الخرق الامني في صلاح الدين قد ينتقل الى بغداد وهذه الجهات تتحمل المسؤولية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البلداوي: الخرق الامني في صلاح الدين قد ينتقل الى بغداد وهذه الجهات تتحمل المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).