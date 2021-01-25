النقد الدولي يؤكد تلقي طلب عراقي للحصول على مساعدة طارئة

2021/01/25 | 09:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، تلقي طلب عراقي للحصول على “مساعدة طارئة”، فيما اشار الى ان المحادثات جارية بشأن ذلك.وقال ممثل الصندوق في بيان صدر بساعة متأخرة من الليلة الماضية، إن “السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع، وأشارت إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها”.واضاف ان “المناقشات جارية بشأن طلب السلطات لمساعدة طارئة”.وقال وزير المالية علي علاوي لبلومبرج نيوز في وقت سابق أن “العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض بقيمة ستة مليارات دولار”.

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