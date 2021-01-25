الموقف من صعود الصين والصراع الأمريكي -الصيني! - توما حميد

2021/01/25 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد ليس هناك شك بان الصين هي القوة الصاعدة في العالم.



ان نمو الاقتصادي الصيني يتم بوتيرة يجعل من الصين ظاهرة هذا العصر الاقتصادية.



في الحقيقية تعتبر تجربة الصين الاقتصادية، الاكثر تطورا ونجاحا في تاريخ البشرية.



نمى الاقتصاد الصيني كمعدل، ثلاثة اضعاف سرعة النمو الاقتصاد الأمريكي والغربي في اخر 25 سنة.



والمستوى المعيشي للفرد الصيني في ارتفاع، اذ ازداد الدخل الفردي بين 2000 و 2019 بمقدار 700%.



وبينما ب ......





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