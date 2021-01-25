اعتقال المناضل أمال الحسين احد كتاب الحوار المتمدن - عبد السلام أديب

2021/01/25 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب تعرض الرفيق أمال الحسين أحد كتاب الحوار المتمدن للاعتقال من طرف درك مدينة تالوين جنوب المغرب على خلفية نضاله النقابي الى جانب الفلاحين الفقراء في مواجهة نزع اراضيهم الفلاحية، والرفيق أمال الحسين الماركسي اللينيني مؤسس نقابة الفلاحين الفقراء في المغرب مع بداية الالفية الثالثة في مدينة تارودانت الفلاحية جنوب المغرب التي تعرف تدخل كبار الملاكين العقاريين للاستحواد على اراضي الفلاحين الفقراء في اطار م ......





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