المالية النيابية: رواتب الموظفين للشهر الجاري تصرف وفقا لنظام 1 على 12

2021/01/25 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصاكدت اللجنة المالية النيابية، ان رواتب الموظفين للشهر الجاري سيتم صرفها وفقا لنظام 1 على 12، مؤكدة ان الموازنة مازالت داخل اروقة مجلس النواب ولم يتم حسمها بعد.وقال عضو اللجنة احمد حمة رشيد لـ /المعلومة/، ان “الموازنة مازالت في طور المناقشات حيث تجري اجتماعات متواصلة داخل البرلمان من اجل حسمها والانتهاء من جميع التعديلات”.واضاف ان “رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الجاري سيتم صرفها وفقا لنظام 1 على 12 ولاتوجد فيها اي مشاكل من حيث التمويل او الصرف”.وبين ان “اسعار النفط المحددة في الموازنة مازالت في طور المناقشة داخل البرلمان، وسيتم الاستفادة من مبالغ فارق اسعار النفط المحددة في الموازنة لسد العجز المالي”.



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