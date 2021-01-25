اتلتيكو مدريد يعزز صدارته الدوري الاسباني بثلاثية في شباك فالنسيا

2021/01/25 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اجتاز اتلتيكو مدريد احدى العقبات المهمة، في حملته نحو التتويج بلقب الدوري الاسباني، هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا على ضيفه فالنسيا بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد ، مساء امس الاحد، في المرحلة العشرين من الدوري الاسباني / الليجا /.واقتنص الاتليتي انتصاره السابع على التوالي في البطولة، ليعزز صدارته الترتيب، برفع رصيده الى 47 نقطة من 18 مباراة، بفارق 7 نقاط امام اقرب ملاحقيه، جاره اللدود ريال مدريد، الذي لعب 19 لقاءً.في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا، الذي تلقى خسارته الثامنة في الليجا، هذا الموسم، مقابل اربعة انتصارات وثمانية تعادلات، عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر./انتهى9

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