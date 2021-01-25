صندوق النقد الدولي يكشف تقدم العراق بطلب مساعدة مالية “طارئة”

2021/01/25 | 09:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن صندوق النقد الدولي، تلقيه طلب مساعدة طارئة من العراق، مشيرا إلى أن المحادثات جارية بين الطرفين في هذا الإطار.

وقال الصندوق في بيان له: “طلبت السلطات العراقية مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع بترتيب طويل الأمد، لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها”.

وأضاف: “المناقشات جارية بشأن طلب السلطات للمساعدة الطارئة”.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي صرح لوكالة “بلومبيرغ” في وقت سابق، أن العراق يجري محادثات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.

وأشار إلى بلاده قد تطلب 4 مليارات دولار إضافية على شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.

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