2021/01/25 | 09:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين المحلل السياسي صباح الطائيـ ان تجاهل الحكومة للوجود الاميركي في العراق خاصة مع مجيء بايدن الى السلطة في البيت الابيض سيخلق مزيدا من الاعمال الارهابية، لافتا الى ان اميركا تحاول فرض السيطرة على المنطقة وخلق الازمات من اجل ابقاء الدول بحاجة قواتها.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الكاظمي ينبغي ان يصارح الشعب والبرلمان على وجه التحديد بشأن مستقبل الوجود الاميركي خاصة ان الكثير من الاعمال الاجرامية تحدث عن طريق القوات الاجنبية”.واضاف ان “مجيء بايدن الى السلطة في البيت الابيض يعني تطبيق اسلوب جديد وخطة اخرى مغايرة لخطة ترامب، لكن بالمحصلة فأن اطماع اميركا في العراق تبعد ادارة بايدن عن سحب قواته من البلاد”.وبين ان “اميركا تحاول بشتى الطرق فرض السيطرة الكاملة على المنطقة، من خلال خلق الفوى والنزاعات والتفجيرات ودعم الارهاب بهدف ابقاء بعض الدول بحاجة الى تواجد قواتها”.ولفت الى ان “تجاهل الكاظمي للوجود الاميركي في العراق سيجعل المشهد اكثر تعقيدا من السابق، اذ من المعروف لدى الجميع دعم القوات الاميركية للمجاميع الارهابية وهو ماسيزيد الاعمال الاجرامية في العراق”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائي: تجاهل الحكومة للوجود الاميركي سيخلق مزيدا من الاعمال الارهابية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائي: تجاهل الحكومة للوجود الاميركي سيخلق مزيدا من الاعمال الارهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).