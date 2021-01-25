نائب: اجتماع وفد اقليم كوردستان مع اللجنة المالية كان ايجابيا

2021/01/25 | 09:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار زيارته الى العاصمة بغداد، اجتمع وفد حكومة اقليم كوردستان، مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.

وحول الاجتماع قال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الاجتماع كان ايجابيا وبحث العديد من المواضيع التي تخص حصة اقليم كودرتسان من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: ان اعضاء اللجنة المالية وجهوا بعض الاسئلة الى وفد حكومة اقليم كوردستان، الذي اكد بدوره انه سيرد على تلك الاسئلة في الاجتماع المقبل.

واشار النائب شيروان ميرزا الى ان اجتماعات وفد حكومة اقليم كوردستان مع اللجنة المالية ستستمر اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء للتوصل الى اتفاق حول الملفات المالية العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

PUKmedia خاص

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