2021/01/25 | 09:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 80 وفاة و2059 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6234، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 197373.وأعلنت وزارة الصحة التونسية، السبت الماضي، أنه تقرر تمديد حظر التجوال لمدة 3 أسابيع ومنع التجمعات والتظاهرات، مؤكدة خطورة الوضع الوبائي في البلاد.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، في تصريح صحفي، إن “تونس في مفترق خطير اليوم، والوضع الوبائي بات خطيرا جدا”.وشددت على ضرورة تطبيق كل الإجراءات المعلن عنها والالتزام بالبروتوكولات، مشيرة إلى أنه في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس تسجل 80 وفاة و2059 إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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