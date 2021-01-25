النائب صروط لـ / نينا / : لجنة الامن والدفاع لديها تحفظات على قرار استبدال القيادات الامنية والمناصب الحساسة في الدولة

2021/01/25 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عباس صروط ، تحفظ اللجنة على قرار القائد العام للقوات المسلحة استبدال القيادات الامنية والمناصب الحساسة في الدولة ، التي يجب ان تكون بموافقة مجلس النواب ، بحسب الدستور .وقال صروط ، النائب عن كتلة / عراقيون / في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان القائد العام للقوات المسلحة يضطر احيانا الى اجراء تغييرات سريعة في القيادات الامنية بحسب المواقف الامنية المستجدة ، ولكن هذا الامر يحتاج الى موافقة البرلمان بعد مفاتحته بشكل رسمي ، وبالتالي يعد اجراء التغييرات خرقا دستوريا وقانونيا ".ولفت الى :" ان لجنة الامن والدفاع عازمة على استضافة القيادات الامنية والاستخبارية ، لمناقشة الخروقات الامنية الاخيرة ، واجراء التنقلات بين الضباط الكبار ، على اعتبار ان اجراء التنقلات السريعة بهذه الفترة يؤدي الى ارباك للمشهد الامني "، مشيرا الى ان اصدار امر بنقل ضابط ثم الغاء الامر بعد فترة ، معناه ان القرار غير مدروس لان القرار المدروس يعتبر منتهيا ولا يتغير ، وبالتالي اجراء تلك التغييرات بهذه الصورة يشير الى حالتين ، اما ان تكون هناك جهات سياسية ضغطت على الكاظمي وغيرت قراره او ان القرار صدر من حاشية رئيس الوزراء وليس منه ، لذا فان لجنة الامن والدفاع لديها تحفظات على اجراء التغييرات في القيادات الامنية ".واصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الخميس الماضي اوامر بتغييرات كبرى في الاجهزة الامنية.وشملت الاوامر اقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه و تكليف الفريق احمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.و تمت اقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري ) مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة و نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع و تكليف اللواء الركن احمد سليم قائدا لعمليات بغداد".و تمت اقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية و اقالة مدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب صروط لـ / نينا / : لجنة الامن والدفاع لديها تحفظات على قرار استبدال القيادات الامنية والمناصب الحساسة في الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب صروط لـ / نينا / : لجنة الامن والدفاع لديها تحفظات على قرار استبدال القيادات الامنية والمناصب الحساسة في الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).