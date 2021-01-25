كم بلغت اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية اليوم الاثنين؟

2021/01/25 | 09:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق العراقية اليوم الإثنين:

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 146,000

سعر شراء الدولار 145,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الإيراني

بغداد

100 دولار 2,170,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 121,83 دولار

100 باوند 137,21 دولار

100 دولار 742,75 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1853,70$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 55,45 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 52,35 دولار

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