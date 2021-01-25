طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول

2021/01/25 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، تفيد بوجود خلية إرهابية في سلسلة جبال مكحول، وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي فجر هذا اليوم ضربة جوية استهدف خلالها إحدى الكهوف الموجودة داخل السلسلة الجبلية".

واضاف البيان انه "سيتم اعلان اعداد القتلى من العناصر الإرهابية بعد وصول القوات الامنية الى المكان المستهدف".

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