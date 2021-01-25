أتلتيكو مدريد يبتعد بالصدارة في يوم مميز لسواريز

2021/01/25 | 09:50 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابتعد أتلتيكو مدريد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد، بعد تخطيه ضيفه فالنسيا 3-1، ضمن الجولة 20 من المسابقة، في مناسبة خاصة للنجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وكان الضيوف السباقين بالتسجيل عبر الصربي أوروس راسيتش 11، لكن البرتغالي جواو فيليكس 23 عدل النتيجة بسرعة، قبل أن يضيف الدولي الأوروغوياني لويس سواريز الثاني 54 في عيد ميلاده الـ34، وأمّن النتيجة الأرجنتيني أنخل كوريا بتوقيعه على الثالث 72.

وصار رصيد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 47 نقطة محلقاً بالصدارة بفارق 7 نقاط ومباراة أقل عن وصيفه ريال مدريد 40 نقطة.

أما فالنسيا فتوقف رصيده عند النقطة 20 في المركز الـ14.

وبات في جعبة سواريز -الذي توج أفضل لاعب في المباراة-، 12 هدفاً ليتساوى مع النجم المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية وكلاهما في صدارة ترتيب هدافي الليغا.

وافتتح راسيتش التسجيل بأحد أجمل أهداف الدوري هذا الموسم بتسديدة صاروخية رائعة بيسراه من مسافة بعيدة المدى في اعلى الزاوية اليسرى صعبة على اوبلاك (11).

ونجح فريق العاصمة في معادلة النتيجة عندما وصلت الكرة من ركنية نفذها الفرنسي توما ليمار الى فيليكس نحو القائم الثاني تابعها على الطائر بأسفل قدمه مباشرة في الشباك (23).

وسجل سواريز الذي احتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34 هدفه الثاني عشر في 15 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم بعدما وصلته الكرة من فيليكس إلى داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة من زاوية ضيقة في اسفل الزواية اليسرى (54).

وتعتبر هذه أفضل بداية للاعب مع فريق في الليغا، بعد أن وصل مطلع الموسم من برشلونة، منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2009-2010 (13 هدفاً)، وفق موقع أوبتا للاحصاءات.

وسجل كوريا، بديل فيليكس، الهدف الثالث عندما وصلت كرة بينينة رائعة لماركوس يورنتي على الرواق الأيمن فتوغل إلى داخل المنطقة ومررها خالصة إلى الأرجنتيني (72).

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