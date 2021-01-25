غارة جوية للتحالف الدولي ضد داعش في مكحول

2021/01/25 | 09:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، تنفيذ التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الثاني 2021)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، تفيد بوجود خلية إرهابية في سلسلة جبال مكحول، وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي فجر هذا اليوم ضربة جوية استهدف خلالها إحدى الكهوف الموجودة داخل السلسلة الجبلية".

وأضاف، "وسيتم إعلان اعداد القتلى من العناصر الإرهابية بعد وصول القوات الأمنية إلى المكان المستهدف".

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