سواريز يروض الخفافيش ويعادل رقم النصيري

2021/01/25 | 09:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حول فريق أتلتيكو مدريد تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه فالنسيا (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وفاجأ الصربي أوروش راتشيتش لاعب خط وسط فالنسيا، أصحاب الأرض بهدف سريع، سجله في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية.لكن رد أتلتيكو مدريد […]

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