الأمن النيابية تكشف هوية من فجرا نفسيهما في ساحة الطيران..

2021/01/25 | 09:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الأمن في البرلمان العراقي أن من قاما بتفجير نفسيهما في ساحة الطيران وسط بغداد عراقيان....

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