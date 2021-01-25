رئيس هيئة الحشد الشعبي يطالب بطرد الأميركان من العراق

2021/01/25 | 09:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اعتزازه بقادة النصر، الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس....

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