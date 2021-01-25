2021/01/25 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين عن البدء باجراءات منح قروض البناء في قطعة ارض للمواطنين والموظفين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات بدأت باجراءات منح قروض 50 مليون دينار للبناء في قطعة ارض.

وأضاف، أن اعطاء القرض يكون بدفعتين وفي حال رغبة المقترض فسيتم منحه دفعة واحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يبدأ بإجراءات منح القروض للبناء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يبدأ بإجراءات منح القروض للبناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).