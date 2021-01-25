بغداد وخمس محافظات تسجل درجات حرارة منخفضة تنزل دون الصفر.. جدول يبين توقعات الأنواء ليومين

2021/01/25 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين (25 كانون الثاني 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض دون الصفر في بغداد وخمس محافظات.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، أن "طقس اليوم الاثنين في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون اليوم صحواً مع مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض إلى الصفر في بغداد ودهوك وكركوك والموصل وتصل إلى تحت الصفر في محافظة ديالى".

وأشارت إلى أن "يوم غد الثلاثاء، سيكون الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، صحواً إلى غائم جزئي مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وتابعت أن "طقس الأربعاء المقبل، سيكون في المناطق الثلاث غائم جزئي إلى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وتساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية".

يتبع.



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