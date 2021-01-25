زيدان ومحمد يبحثان المواضيع المشتركة بين القضاء و العدل

2021/01/25 | 10:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يرسل وفداً لتفقد عائلة الشهيدين علي وعمر وتلبية احتياجاتهاارسل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وفدا برئاسة السكرتير الخاص الفريق الركن محمد البياتي لتفقد عائلة الشهيدين علي وعمر وتلبية احتياجاتها.

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