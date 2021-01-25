مصير الحصة التموينية.. ستعطى لفئات محددة وعبر طريقتين: الحصة أو ما يقابلها من قيمة

2021/01/25 | 10:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

رهن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الاثنين، استقرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين خلال العام الحالي، بتوفر التخصيصات المالية في الأشهر الأولى من السنة.

وقال الجبوري في حديث للصحيفة الرسمية إن “التلكؤ الذي حصل في تجهيز مفردات الحصة التموينية خلال العام الماضي 2020؛ كان بسبب قلة التخصيصات المالية الكافية التي أعطيت بشكل متقطع للوزارة على مدى أشهر السنة، لتجهيز تلك المفردات بسبب الاوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كورونا”.

وأضاف، أن “الوزارة تخاطب بشكل مستمر مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية، بضرورة تسليم التخصيصات المالية للوزارة في بداية السنة، لكي يتسنى للوزارة التعاقد مع الشركات المحلية لتجهيز الحصة التموينية وتوزيعها بين مستحقيها وفق الجداول الزمنية المحددة”، مبيناً أن “الوزارة ستواجه صعوبة في شراء المفردات في حال حصل تلكؤ في توفير التخصيصات المالية”.

وأوضح، أن “الحكومة خصصت مبالغ جيدة هذا العام، إضافة الى دعم البرلمان بتوفير الأموال اللازمة للحصة التموينية”.

وكشف وزير التجارة عن “توجيه البطاقة التموينية وتوزيعها صوب المواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال توسيع قاعدة البيانات للمشمولين بالبطاقة، وقد تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العمل وبقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد، لإصلاح البطاقة التموينية وتأمين وصول مفرداتها الى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود والأسر التي هي دون خط الفقر من خلال إنشاء قاعدة بيانات، فإما ان يجري دفع الأموال نقداً للمستحقين أو عن طريق مفردات الحصة”، مشيراً الى أن “الوزارة قلصت مدة توزيع مادة الطحين بين المواطنين من 45 يوماً الى 35 يوماً وبواقع عشر حصص لوفرة مادة الحنطة في مخازن الوزارة ضمن الخزين الموجود”.

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