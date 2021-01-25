الرافدين يعلن البدء باجراءات منح قروض البناء للموظفين والمواطنين

2021/01/25 | 10:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرافدين عن البدء باجراءات منح قروض البناء للمواطنين والموظفين .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان" فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات بدأت باجراءات منح قروض ٥٠ مليون دينار للبناء في قطعة ارض" ، مشيرا الى :" ان اعطاء القرض يكون بدفعتين ، وفي حال رغبة المقترض يتم منحه دفعة واحدة"./انتهى8

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