صندوق النقد: العراق طلب مساعدة طارئة .. والمحادثات جارية في هذا الاطار

2021/01/25 | 10:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن صندوق النقد الدولي، تلقيه طلب مساعدة طارئة من العراق، مشيرا الى :" ان المحادثات جارية بين الطرفين في هذا الاطار ".وقال الصندوق في بيان صحفي: "طلبت السلطات العراقية مساعدة طارئة بموجب اداة التمويل السريع بترتيب طويل الامد، لدعم الاصلاحات الاقتصادية المخطط لها، وان المناقشات جارية بشأن طلب السلطات العراقية ".وكان وزير المالية علي علاوي صرح لوكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق، بان العراق يجري محادثات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.واشار الى ان العراق قد يطلب 4 مليارات دولار اضافية على شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالاصلاحات الحكومية./انتهى9

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