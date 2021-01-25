2021/01/25 | 10:06 - المصدر: شفق نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التزام تحالف اوبك+ بالاتفاق النفطي يتراجع الى 99% في كانون الأول الماضي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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