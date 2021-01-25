العمل تعلن اصدار 7000 بطاقة “ماستر كارد” للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ

2021/01/25 | 10:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن اصدار 7000 (بطاقة ماستر كارد) للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ خلال الـ30 يوماً الماضية.وقال رئيس هيئة ذوي الإعاقة في وزارة العمل عصام التميمي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهيئة وبالتعاون مع الجهات المصرفية المعنية أصدرت، 7000 بطاقة (ماستر كارد) للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان للمدة من 20 ك1 2020 لغاية 20/ ك2 2021″.وأشاد التميمي بـ”جهود العاملين في الأقسام لتنفيذ توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي المتضمنة سرعة إنجاز معاملات المشمولين بامتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 بالدقَّة والمهنية العاليتين للتخفيف عن كواهلهم”.ولفت رئيس هيئة ذوي الإعاقة في وزارة العمل الى أن “أقسام الهيئة في بغداد والمحافظات مستمرة بإصدار البطاقات للمشمولين براتب المعين المتفرغ”.



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