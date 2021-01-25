مصدر لـNRT: داعش قد يقوم بتنفيذ هجمات جديدة في صلاح الدين

2021/01/25 | 10:07 - المصدر: NRT عربية

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انتشار للقوات الامنية في صلاح الدين

فوتو: NRT

منذ 6 دقیقة

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أكد مصدر امني، الاحد، وجود معلومات استخبارية تفيد باحتمالية شن تنظيم داعش لهجمات جديدة ضمن محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح لـNRT عربية، اليوم (25 كانون الثاني 2021) أن "ان القوات الامنية شرعت بتشديد الاجراءات الامنية ضمن مداخل المحافظة والمدن وبالخصوص مدينة تكريت، بعد سلسلة احداث امنية ساخنة شهدتها المحافظة خلال الايام الماضية.

واضاف أن "معلومات استخبارية دقيقة وصلت لقيادة عمليات صلاح الدين تشير الى أن داعش ينوي شن هجمات جديدة على المناطق الامنة".

وشهدت المحافظة السبت الماضي قيام تنظيم داعش بشن هجوم ضد مقر للحشد الشعبي شرقي صلاح الدين.

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