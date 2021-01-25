أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار اليوم

2021/01/25 | 10:07 - المصدر: NRT عربية

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الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهد سعر صرف الدولار، الاثنين، ارتفاعا طفيفا أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 25 كانون الثاني 2021، في بورصة الكفاح ببغداد 145,600 دينارا، فيما تراوح السعر في الصيرفات سعر بيع الدولار 146,000، سعر شراء الدولار 145,000

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية: 100 يورو = 121,83 دولارا.100 باوند = 137,21 دولارا100 دولار = 742,75 ليرة تركية سعر أونصة الذهب عالميا = 1853,70$ سعر برميل نفط الخام برنت = 55,45 دولارا سعر برميل نفط الخام الاميركي = 52,35 دولارا.

ر.إ

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