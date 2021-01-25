لا يأتي فجأة - فاتن نور

2021/01/25 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور ليس ثمة موت مفاجئ.



أنت فقط..



لا تعلم بموتك..



لا تراه.لم يخبروك بأنك ميت.



وكنت قد شرعت بالموت، الساعة الأولى التي لصقوا بك اسماً.



لا، ليست ساعة نزولك لبلاهة الشمس.



كنت مقرفصاً بعتمة ماء، في إحدى البطون المتورّمة بك، حينها لصقوا بك اسما مملّاً، وتبادلوا نظرات الرضا والاستحسان، فخورين بمهارتهم في اختيار الأسماء المستهلكة أو التافهة، ثم انصرفوا لمشاغل موتهم.لكنك شققت طريق موتك باللهو و ......





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